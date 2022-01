Bộ trưởng Y tế: Lợi dụng dịch bệnh để trục lợi làm xói mòn niềm tin!

Your browser does not support the audio element.

Trong chiều nay (5/1), Hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Chính phủ tiếp tục diễn ra.