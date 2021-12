Bộ trưởng Y tế làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Your browser does not support the audio element.

Sáng 11/12, Ban vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Trương Thị Mai công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giao ông Nguyễn Thanh Long kiêm nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.