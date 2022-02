Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch: Kỳ vọng du lịch hồi sinh, bứt phá

Đối với thị trường khách du lịch quốc tế, bên cạnh sự dịch chuyển từ phát triển du lịch inbound, outbound sang du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế gần với chương trình tham quan ngắn ngày sẽ phát triển mạnh hơn sản phẩm dài ngày dành cho du khách ở các thị trường xa khi du lịch quốc tế được mở cửa trở lại. Xu hướng du lịch điểm đến an toàn thân thiện. Xu hướng du lịch được bảo đảm về chăm sóc sức khỏe cũng như bảo hiểm cao hơn. Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, internet để tìm hiểu kỹ trước chuyến đi.

- Vậy ngành Du lịch đã chuẩn bị những gì để đón nhận xu hướng này, thưa ông?

Du lịch ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm các điều kiện an toàn điểm đến du lịch, an toàn cho khách du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc Hướng dẫn tạm thời về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và triển khai đến các địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn áp dụng Hệ thống đăng ký và đánh giá an toàn COVID-19 áp dụng đối với khu điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; Giới thiệu rộng rãi và khuyến khích du khách sử dụng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” để tra cứu thông tin du lịch an toàn, khai báo y tế, đánh giá điểm đến…

Hang Pygmy (Quảng Bình)

- Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh còn tiếp diễn, giải pháp trước mắt và lâu dài để kích thích tăng trưởng ngành Du lịch là gì, thưa ông?