Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đích thân yêu cầu lệnh khám dinh thự của ông Trump

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Garland và các quan chức cao cấp của Bộ Tư pháp đã xem xét kỹ lưỡng. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhấn mạnh lý do của quyết định khám xét nhà ông Trump là nhằm phục vụ "lợi ích to lớn của nước Mỹ", sau khi có nguồn tin mật báo khẳng định rằng ông Trump hiện vẫn đang sở hữu và cất giấu nhiều tài liệu tuyệt mật về an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Garland tuyên bố sẽ yêu cầu tòa án công khai lệnh khám nhà ông Trump. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cũng chỉ trích "sự tấn công vô căn cứ" từ những người ủng hộ ông Trump nhằm vào lực lượng hành pháp Mỹ trong những ngày qua.

Tối 8/8, một sự kiện chấn động chính trường Mỹ đã xảy ra khi hàng chục đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tổ chức cuộc đột kích và khám xét tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump.

Ngay sau khi vụ đột kích xảy ra, ông Trump, người lúc đó đang không có mặt tại Florida, đã đăng tải một thông điệp bày tỏ sự giận dữ lên mạng xã hội.