Bộ trưởng Tô Lâm: "Xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí đã phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ các cơ quan báo chí, thông tấn của ngành công an nói chung, cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hoạt động tuyên truyền nói riêng, trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Thông tin về những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong năm qua, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự; phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. An ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế… tiếp tục được giữ vững.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tiêu cực như vụ án liên quan đến FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Việt Á, Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm... đảm bảo đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần "xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".