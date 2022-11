Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Sau những cái chết do TNGT là hàng ngàn tổ ấm bị tổn thương

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có gần 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Ở Việt Nam, mặc dù cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đã nỗ lực rất nhiều, nhưng mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, trên 11.000 người khác phải mang trên mình thương tật suốt đời.

Chương trình có sự tham dự của Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội là cơ quan thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; đại diện thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Thông qua Chương trình nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; đồng thời kêu gọi sự chung tay cùng hành động của từng cá nhân, tổ chức, cộng đồng để ngăn chặn, đẩy lùi và cùng sẻ chia, xoa dịu những nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên.

Chương trình có chủ đề "Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn" với tinh thần "Tưởng nhớ người đi vì người ở lại".

Chương trình truyền hình trực tiếp "Người bạn đường" gắn với Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022, được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tối 19/11.

"Chỉ riêng 11 tháng năm nay, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 đồng bào", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Đau đớn hơn, phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là hàng ngàn tổ ấm gia đình bị tổn thương, hàng ngàn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời, hàng ngàn em nhỏ mất đi cha, mẹ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN)

"Hình ảnh con trẻ đơn côi, giật mình thức giấc, nghẹn khóc giữa đêm khuya gọi mẹ, tìm cha mà không thấy đang bóp nghẹt con tim của mỗi chúng ta. Nỗi đau này cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Sự mất mát này là nỗi đau vô hạn không gì bù đắp nổi đối với dân tộc Việt Nam, cũng như mọi dân tộc trên thế giới", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Nhấn mạnh, ngay trong lúc này, mỗi chúng ta tưởng nhớ đến những đồng bào mất đi và tự nhắc nhở chính mình phải có những hành động thiết thực để kéo giảm tai nạn giao thông, để con trẻ mọi miền đất nước được đến trường trên những cung đường bình yên, để mọi nhà đều được sum vầy hạnh phúc bên nhau quanh mâm cơm mỗi khi chiều về, Bộ trưởng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đồng lòng thực hiện: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện.

Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông tại Việt Nam. Ông cũng kêu gọi mỗi người hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống.