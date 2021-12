Bộ trưởng Lê Minh Hoan và kỳ vọng dân miền Tây từ bỏ việc ăn thịt chim trời

Your browser does not support the audio element.

Mở đầu bài phát biểu tại Diễn đàn thường niên về liên kết phát triển TPHCM và các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Connect) tổ chức sáng 17/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành nông nghiệp và tính liên kết vùng giữa các địa phương Tây Nam Bộ.

Liên kết là con đường duy nhất để phát triển

Ông Hoan dẫn chứng, trong nội dung một cuốn sách về tương lai hậu đại dịch Covid-19 có nhiều tranh cãi rằng ngành nào sẽ tồn tại, ngành nào sẽ mất đi, ngành nào mới thật sự thiết yếu cho xã hội. Riêng ngành nông nghiệp thì không cần tranh cãi với vai trò thiết yếu hiển nhiên vì "không có cái ăn thì không thể làm gì".

Đồng bằng sông Cửu Long lại là khu vực sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước với nhiều lợi thế tự nhiên. Tuy nhiên, ông Hoan trăn trở khi 13 địa phương vùng Tây Nam Bộ vẫn chưa phải là một thực thể thống nhất, tính liên kết còn chưa cao.