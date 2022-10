Bộ trưởng Lê Minh Hoan: An toàn thực phẩm là vì chính con cái chúng ta

Tại hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” do Bộ NN-PTNT tổ chức sáng 18/10 tại TP.HCM, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan đã chỉ ra những nỗi lo cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

"Việc cần làm ở đây là thay đổi tư duy sản xuất cho người nông dân, không chỉ trong mùa vụ này mà dần dần thay đổi cả tập quán canh tác. Từ đó, sản phẩm dần đảm bảo chất lượng. Doanh nghiệp luôn có điều kiện hơn người nông dân, cần đồng hành cùng người nông dân", vị tư lệnh ngành nông nghiệp nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ tại hội nghị sáng 18/10. (Ảnh: Trần Chung)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn nêu thực tế, khi đụng phải một vấn đề nào đó được dư luận quan tâm, chỉ vài ngày sau trên đường phố sẽ xuất hiện các khẩu hiệu, như “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; “Chung tay vì an toàn thực phẩm” hay “An toàn thực phẩm là sinh mạng của thế hệ tương lai”... Tuy nhiên, ông lưu ý không nên tư duy khẩu hiệu nữa, quan trọng là làm sao để vấn đề an toàn thực phẩm phải đi vào trong tâm thức hàng ngày của mỗi người.