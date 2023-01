Bộ trưởng Indonesia nhắc cổ động viên lịch sự với tuyển Việt Nam

Cổ động viên Indonesia là một trong những cộng đồng hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á, nhưng điều này cũng dẫn tới nhiều trường hợp quá khích. Ở vòng bảng AFF Cup 2022, xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đến sân thi đấu bị một nhóm CĐV Indonesia ném đá vỡ kính. U19 Việt Nam khi sang Indonesia thi đấu giải Đông Nam Á năm 2022 cũng trải qua tình cảnh tương tự.

Bóng đá Indonesia đang đối mặt với nhiều sức ép về vấn đề an ninh, an toàn. Thảm họa ở sân vận động Kanjuruhan tháng 10/2022 khiến 131 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương buộc Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) phải thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh.