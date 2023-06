Bộ trưởng Giáo dục nhắc in đề tốt nghiệp THPT tránh sự cố như đề lớp 10

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố lên phương án kỹ lưỡng về việc sao chép, bảo quản và vận chuyển đề thi. Ngoài ra, Sở phối hợp với các cơ quan ban ngành đảm bảo về vấn đề giao thông, đảm bảo nguồn điện hoạt động xuyên suốt kỳ thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra phòng y tế tại Trường THPT Trưng Vương (Ảnh: Hoài Nam).

Phía công an TPHCM có nhiệm vụ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tổ chức Kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; tổ chức bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi, ban in sao đề thi, ban làm phách, ban chấm thi, ban phúc khảo; phòng chống gian lận trong kỳ thi.

Đơn vị này hỗ trợ ngành giáo dục kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Kỳ thi như lộ đề thi, mất đề thi, bài thi, tiêu cực, gian lận thi cử, sử dụng kỹ thuật công nghệ cao.