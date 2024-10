Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Điều chỉnh giá đất, hệ số K 'không phải là công cụ vạn năng'

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nói, các địa phương thường sử dụng hệ số K trong điều chỉnh giá đất, nhưng theo ông, đây không phải là “công cụ vạn năng”. Sau công điện của Thủ tướng, địa phương đã “rất tích cực” Sáng 26/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy thông tin về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành đầy đủ 10 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư. Với các địa phương, đến ngày 19/10, trong 63 tỉnh, thành phố, có 2 địa phương ban hành đầy đủ 20 nội dung, 10 tỉnh, thành phố đã ban hành cơ bản đầy đủ, còn lại có 6 tỉnh, thành phố ban hành rất ít. Ông Đỗ Đức Duy nói, trong cùng một điều kiện như nhau, có những địa phương ban hành rất kịp thời, đầy đủ nhưng có những địa phương, kể cả thành phố mới ban hành được 5 nội dung. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có 5 công điện chỉ đạo rất quyết liệt các địa phương để sớm ban hành. Qua theo dõi, cập nhật trong khoảng hai tuần trở lại đây, nhất là sau khi có công điện của Thủ tướng, các địa phương đã “rất tích cực” và kết quả ban hành đến thời điểm này đã có cải thiện nhiều. Ông Đỗ Đức Duy phản ánh, có nhiều địa phương nói rất vướng mắc về ban hành bảng giá đất, rất khó khăn, nhưng ngược lại có nhiều địa phương không khó khăn, vướng mắc gì. Vậy nguyên nhân chính là do đâu? Theo ông Đỗ Đức Duy, báo cáo của bộ đã chỉ rõ, vấn đề chính là việc tổ chức thực hiện luật. Luật quy định, bảng giá đất được ban hành và áp dụng cho giai đoạn 5 năm, từ năm 2014-2019 và giai đoạn tiếp theo là 2019 - 2024, được điều chỉnh, bổ sung hằng năm. Luật cũng không hạn chế số lần điều chỉnh, bổ sung. Trên thực tế có nhiều địa phương thường xuyên điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất và nhiều nhất là 6 lần. Có những địa phương 1 năm điều chỉnh 2 lần, nên giá đất trong bảng giá đất về cơ bản tiệm cận với mặt bằng giá thực tế tại địa phương. Có địa phương chưa điều chỉnh lần nào Theo Bộ trưởng, lần này có điều chỉnh, bổ sung nhưng không có tác động lớn đến các đối tượng là tổ chức, cá nhân sử dụng đất, nhất là vấn đề thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhưng có những địa phương không điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, thậm chí, chưa điều chỉnh lần nào trong giai đoạn từ 2020 đến nay. Vì vậy, khi thực hiện việc điều chỉnh theo quy định của Luật Đất đai 2024 tiệm cận với mặt bằng giá đất thực tế sẽ gây ra tác động lớn. Theo ông Đỗ Đức Duy, các địa phương thường sử dụng hệ số K, nhưng đây không phải là công cụ vạn năng. Hệ số K được sử dụng trong một số trường hợp để xác định giá đất cụ thể. Luật Đất đai quy định lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể cho một số trường hợp chứ không thay thế bảng giá đất. Nhưng nhiều địa phương, chủ yếu là điều chỉnh hệ số K và cả 63 tỉnh, thành phố điều chỉnh hệ số K từ 3 đến 6 lần. Theo ông Đỗ Đức Duy, từ ngày 1/8 đến nay, đã có 7 địa phương và thêm TP. HCM vừa điều chỉnh xong bảng giá đất và không có gì vướng. Như vậy, không phải lỗi do chính sách cho cơ chế, chính sách mà đây là do quá trình tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong đại biểu Quốc hội giám sát để địa phương phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất. Luân Dũng