Bộ trưởng đi công tác được nghỉ phòng 3 triệu đồng/ngày

Lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương có thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ lên 3 triệu đồng/ngày/phòng, thay vì như hiện tại là 2,5 triệu đồng. Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Chế độ công tác phí được áp dụng với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Hà Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo đang được lấy ý kiến là Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về "Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác" (Điều 7) với 2 hình thức thanh toán. Một là thanh toán theo hình thức khoán. Theo dự thảo, thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán như sau: Lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo tương đương có mức khoán 1,2 triệu đồng/ngày/người (mức khoán hiện tại là 1 triệu đồng), không phân biệt nơi đến công tác. Với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, nếu đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 550 nghìn đồng/ngày/người (hiện là 450 nghìn đồng); Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 400 nghìn đồng/ngày/người (hiện tại 350 nghìn đồng); Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán 350 nghìn đồng/ngày/người (hiện tại 300 nghìn đồng). Hai là thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt. Lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 3 triệu đồng/ngày/phòng (hiện tại 2,5 triệu đồng) theo tiêu chuẩn 1 người/phòng, không phân biệt nơi đến công tác. Với các trường hợp đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1,5 triệu đồng/ngày/phòng (hiện tại 1,2 triệu đồng) theo tiêu chuẩn 1 người/phòng; Các đối tượng còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1,2 triệu đồng/ngày/phòng (hiện tại 1 triệu đồng) theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Với các trường hợp đi công tác tại các vùng còn lại, thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1,3 triệu đồng/ngày/phòng (mức hiện tại 1,1 triệu đồng) theo tiêu chuẩn 1 người/phòng; Các đối tượng còn lại được thanh toán mức 900 nghìn đồng/ngày/phòng (hiện tại 700 nghìn đồng) theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Cũng theo đề xuất của Bộ Tài chính, tiền ăn, chi tiêu khác của người đi công tác do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị; mức chi 250.000 đồng/ngày. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo được mức 300 nghìn đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất để chi trả cho người đi công tác.