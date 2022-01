Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thấm thía và day dứt về những việc chưa làm được!

Điểm lại những vấn đề Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo với ngành trong năm mới 2022, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, với trách nhiệm cá nhân, ông sẽ nghiêm túc tiếp thu để điều hành, triển khai các nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ giao.

Ngoài 5 nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn được xác định, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, ngành cũng tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh, chống tình trạng tiêu cực, trục lợi.

"Tôi đã làm việc với Tổng Thanh tra Chính phủ, trao đổi tinh thần, với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực của ngành, chúng tôi sẽ chủ động rà soát, không đợi đến khi các cơ quan thanh tra, kiểm toán phải vào cuộc. Tinh thần làm việc, Bộ Lao động xác định là cầu thị, phát hiện sai sót, bất cập phải chỉnh sửa, xử lý ngay" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Hơn 300 cán bộ thành F0, 3 viên chức tử vong vì Covid-19



Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn đánh giá, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã có nhiều nỗ lực. Hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã thực hiện nghiêm "ba tại chỗ", căng mình chống dịch. "Anh em trong ngành hơn 5 tháng giãn cách xã hội đều không được về nhà để tham gia bảo vệ vùng xanh của thành phố" - ông Tấn nói.



Dù vậy, dịch bệnh lây lan quá nhanh, không tránh khỏi việc cán bộ mắc Covid-19, đơn vị nào cũng xuất hiện F0. Số liệu tổng hợp ghi nhận có 313/3600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành F0, trong đó có 3 viên chức đã tử vong.



Về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, Giám đốc Sở Lê Minh Tấn cho biết, Sở đã tiên phong tham mưu UBND trình HĐND thành phố ban hành ba Nghị quyết về 3 gói an sinh đặc thù hỗ trợ cho người lao động, công nhân ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, người dân gặp khó khăn do covid-19… Tính cả 3 đợt, thành phố đã hỗ trợ được trên 10 triệu lượt người với tổng kinh phí trên 13.000 tỷ đồng, đã đỡ đầu cho 2.200 trẻ em mồ côi cha mẹ vì Covid-19.