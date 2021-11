Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Bản thân tôi đã phải tính đến phương án xấu nhất"

Your browser does not support the audio element.

"Thêm cơ chế đặc thù, Thanh Hóa sẽ có sức bật mới"

Sáng 19/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 3, Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV với các cử tri tại Thanh Hóa.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri tại các địa phương, thay mặt các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.