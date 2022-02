Bộ trưởng Công Thương: Nguồn cung xăng dầu đủ, sẽ thu hồi nơi nào 'găm' hàng

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết chấp hành nghiêm quy định về duy trì cung ứng xăng dầu trong hệ thống và tại các cửa hàng bán lẻ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Sở Công Thương các tỉnh thành phố phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tổng kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng để bảo đảm duy trì bán hàng liên tục; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Các Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất (với tần suất 1-2 ngày/lần) để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Vụ Thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tổng kiểm tra, rà soát việc cung ứng xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng (từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu) để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng dầu cho thị trường.

Địa phương mạnh tay xử lý hiện tượng găm hàng chờ tăng giá

Tại cuộc họp, nhiều địa phương báo cáo về tình trạng khan hàng, thiếu hàng ở một số cửa hàng, cây xăng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết, TP.HCM có có 548 cửa hàng xăng dầu, trong đó, 2 cửa hàng đang sửa chữa nên đóng cửa chứ không phải vì lý do khan hiếm hàng. “Các doanh nghiệp trên địa bàn thực chất cũng khó khăn về nguồn cung nhưng đều cam kết thực hiện nghiêm, không có hiện tượng thao túng thị trường, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của người dân”, bà Thắng nói.

Bà Thắng cho biết thêm, hiện nay, lực lượng quản lý thị trường đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở găm hàng, trục lợi.

Tương tự, trên địa bàn tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm cho biết, tỉnh đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường. Qua kiểm tra, trên địa bàn có 25 cửa hàng xăng dầu nghỉ bán từ mùng 1 đến mùng 5 tết (các cửa hàng này lấy lý do nhân viên nghỉ tết, chiết khấu thấp, nguồn cung chưa ổn định, giá thế giới tăng cao trong khi giá bán trong nước thấp mà lại chưa điều chỉnh do trùng ngày nghỉ Tết…). Đến ngày 7/2 hầu hết các cửa hàng đã hoạt động trở lại và bán hết xăng dầu tại cửa hàng, không nhập thêm do giá nhập cao, giá bán thấp.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 340 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và có 457 cửa hàng xăng dầu. Thời điểm hiện nay có 19 cửa hàng đang tạm nghỉ hoặc dừng hoạt động do hết xăng dầu, không còn nguồn để bán. Những cửa hàng này nhập xăng dầu từ nhiều đầu mối khác nhau.