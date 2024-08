Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị

Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm Đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012.

Ông có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm. Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an.

Tháng 10/2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, và giữ cương vị này trong gần 2 năm.

Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng năm 2019, ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và được thăng hàm Thượng tướng vào năm 2022.

Hơn 2 tháng trước, ông Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.