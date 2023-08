Bộ trưởng Công an: 'Làm sao để dân đi ngủ không cần khóa cửa'

Tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết địa phương sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế để cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra và Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Ngọc).

Trước đó, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế - hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Ông Hùng kiến nghị Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tục quan tâm, báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự án luật: Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; Căn cước công dân; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đáp ứng yêu cầu và tăng cường thể chế về an ninh trật tự.

Đặc biệt, Hải Dương kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công an cấp xã về tổ chức Đảng, chức năng, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao chế độ, chính sách và cơ chế bảo vệ để lực lượng công an cấp xã đủ mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, hiệu quả tại cơ sở…