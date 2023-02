Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Pháp là đối tác thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển hàng đầu châu Âu tại Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đang được phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, đạt 5,3 tỷ euro trong năm 2022, tăng 10% so với năm 2021; mong muốn hai nước tận dụng tốt các cơ hội do Hiệp định Thương mại tư do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại; đề nghị Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU để khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam và Pháp; mong muốn Pháp thúc đẩy Uỷ ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam để duy trì kế sinh nhai cho hàng trăm nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng lợi ích của hàng triệu người tiêu dùng châu Âu.

Về phần mình, ông Edouard Philippe khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực thành phố Le Havre có thế mạnh như cảng biển, đóng tầu, logistics, đào tạo đại học, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức…; khẳng định thành phố Le Havre sẽ tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt – Pháp lần thứ 12 tới.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông (DOC); tiến tới đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả./.