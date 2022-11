Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna và Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Tkatchenko

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Tkatchenko

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea, Bộ trưởng Justin Tkatchenko bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được sau hơn 35 năm Đổi mới và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Bộ trưởng Tkatchenko khẳng định Papua New Guinea xác định quan hệ với Việt Nam mang tầm chiến lược trong thời gian tới. Papua New Guinea mong muốn sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam để tăng cường hợp tác hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, chế biến nông sản, hải sản, khai thác mỏ, năng lượng khí hoá lỏng và hợp tác giữa các địa phương. Bộ trưởng Justin Tkatchenko cho biết Papua New Guinea mong muốn Việt Nam giúp chia sẻ kinh nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Papua New Guinea.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 35 năm Đổi mới, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Papua New Guinea, nhất trí hai bên tăng cường hợp tác trong các các lĩnh vực cùng quan tâm.