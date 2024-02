Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: ASEAN-EU cần phối hợp đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Đại diện cấp cao EU về Chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Đây là lần đầu tiên Hội nghị theo cơ chế 2 năm một lần này được nối lại sau đại dịch Covid-19 nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ ASEAN-EU và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đánh giá cao EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN và có đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; hoan nghênh EU coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN, thông qua các chiến lược và sáng kiến như Chiến lược hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Sáng kiến Nhóm châu Âu về kết nối bền vững, và Chương trình Sáng kiến xanh.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị theo cơ chế 2 năm một lần này được nối lại sau đại dịch Covid-19 nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ ASEAN-EU và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. (Ảnh: Kim Giang)

Các Bộ trưởng Ngoại giao EU khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đánh giá cao vai trò và vị thế của ASEAN, cùng với EU là hai tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới cũng như chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích; nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU là tất yếu; mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện, đối thoại và tham vấn thường xuyên; tiếp tục đàm phán các FTA với các nước thành viên khác của ASEAN sau các FTA với Việt Nam và Singapore.

Về hợp tác trong thời gian tới, ASEAN và EU nhất trí nỗ lực triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-EU năm 2022 và Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027, trong đó ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và nâng cao khả năng tự cường cung ứng, đi đôi với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, dịch vụ xanh… hướng tới thiết lập Hiệp định thương mại tự do ASEAN-EU trong tương lai.