Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định hạng đặc biệt cho BV TW Thái Nguyên

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu COVID-19, nhất là đợt bùng phát thứ tư tại Việt Nam, tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức của đơn vị đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép" vừa phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, vừa chung sức cùng nhân dân cả nước chống dịch COVID-19.

"Bệnh viện đã chi viện gần 300 cán bộ y tế xung phong hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang, TP HCM và tỉnh Long An chống dịch COVID-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Đến nay đã có 109 y bác sĩ của Bệnh viện, trong đó có 30 cán bộ của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cùng thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương thuộc BV TW Thái Nguyên tại Long An) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch và bình an trở về"- PGS.TS Nguyễn Công Hoàn thông tin.

