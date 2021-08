Bộ trưởng Bộ Y tế: Hơn 16.000 chuyên gia, y bác sĩ đã vào TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19

Các địa phương đang triển khai tiếp nhận 810.150 liều vừa được phân bổ.

[Infographic] - Toàn cảnh cuộc huy động gần 14.600 "chiến sĩ áo trắng" của ngành Y giúp miền Nam chống COVID-19 SKĐS - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thực hiện lệnh huy động của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, gần 14.600 cán bộ, y bác sĩ, sinh viên ngành y đã "Nam tiến" chống dịch.

"Bộ Y tế đã huy động tổng lực ngành y tế cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Nhân lực Y tế đã huy động trên 16.000 y, bác sỹ và cán bộ y tế hỗ trợ cho khu vực phía Nam"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết đồng thời thông tin thêm:

Bộ Y tế đã điều động số lượng lớn các trang thiết bị, máy thở, vật tư thuốc men cho các địa phương này; thiết lập và vận hành hiệu quả 11 trung tâm hồi sức bệnh nhân nặng tại khu vực phía Nam, riêng TP HCM đã có 6 Trung tâm với lượng lớn số giường cấp cứu và đã có những kết quả tích cực trong việc giảm tử vong.

