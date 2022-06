Bộ trưởng Bộ GTVT: Trạm BOT chưa hoàn thành thu phí không dừng sẽ phải xả trạm

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nêu câu hỏi: "Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từng phát biểu, sau ngày 31/7 sẽ "trảm" các trạm BOT nếu không triển khai thu phí không dừng. Thu phí không dừng giúp minh bạch hơn việc kiểm soát và tiền thu phí nhưng vì sao các đơn vị ngần ngại triển khai, việc chậm triển khai có thiếu minh bạch, có lợi ích nhóm hay không?"

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, lợi ích nhóm là vấn đề rất nhạy cảm, đến nay Bộ chưa phát hiện lợi ích nhóm trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước liên quan đến việc triển khai thu phí không dừng. Nếu phát hiện bất kể cả cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có lợi ích nhóm trong việc triển khai thu phí không dừng, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc.

Về bất cập trong quy trình sửa chữa hư hỏng nhỏ trên đường bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định), với đường bộ hư hỏng nhỏ, cần sớm sửa chữa để đảm bảo hiệu quả, tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, hiện nay quy trình sửa chữa vẫn còn phải lập dự án đầu tư và được phê duyệt theo thủ tục đầu tư công bình thường. Bộ trưởng cho rằng, hiện nay vẫn chưa có quy trình riêng mà áp dụng quy trình chung để sửa chữa tuyến đường, dẫn tới việc sửa chữa còn chậm, chưa kịp thời. Bộ sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với các bộ, ngành để có hướng xử lý xác đáng.

Về kiểm soát xe quá khổ quá tải, Bộ trưởng cho biết, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để xử lý vấn đề này. Các loại xe chở quá khổ quá tải thường hoạt động trọng phạm vi hẹp, thời gian ngắn trong đường nhỏ để tránh công an. Do đó địa phương phải tăng cường kiểm tra các đường, ngõ, các khu công trình, điểm vận chuyển vật tư.

Nguyễn Huệ- Phạm Duy