Thế nhưng, bên cạnh những lời động viên, ủng hộ thì vẫn có không ít ý kiến lên tiếng chỉ trích về việc đi hát Nam Em. Mới đây, Nam Em đã trải lòng khi nhận được bình luận không mấy tích cực như: "Bỏ tiền ra mua vé nghe Nam Em hát cảm thấy lãng phí".

"Mọi người có thích em hát không ạ? Thiệt không ạ? Tại vừa rồi em có đọc được một comment người ta có nói là bỏ tiền ra mua vé nghe Nam Em hát thiệt là lãng phí quá.