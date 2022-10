Bỏ thứ vứt đi này vào trong tủ quần áo, có thể đánh bay mùi ẩm mốc hiệu nghiệm

Trước hết, bạn cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giải quyết nó nếu không mùi có thể trở lại hôi như trước. Tủ quần áo có mùi ẩm mốc có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

Cách khử mùi mốc trong tủ quần áo

1. Xà phòng

Hương thơm của xà phòng sẽ giúp khử mùi mốc và tăng cường mùi hương cho tủ quần áo của bạn. Phương pháp này rất hữu hiệu nếu đó là tủ quần áo mới hoặc tủ không có mùi ẩm mốc rất nặng. Thêm vào đó là khá tiết kiệm tiền vì bạn có thể sử dụng xà phòng mà bạn đã có sẵn ở nhà. Chỉ cần cắt xà phòng thành những miếng nhỏ có kích thước phù hợp. Bạn có thể cho nó vào hộp đựng và cất vào tủ quần áo của mình. Xà phòng sẽ tan ra và tỏa hương thơm khắp tủ.

2. Than củi

Than có đặc tính hấp thụ tốt các mùi không mong muốn, vì thế, bạn có thể đặt than trong tủ quần áo để khử mùi ẩm mốc. Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần cho than củi vào túi vải mỏng trước rồi treo lên dây phơi hoặc có thể đặt ở góc tủ quần áo là được.

3. Long não

Long não là một trong những vật dụng phổ biến nhất để khử mùi mốc trong tủ quần áo của bạn vì dễ mua và mùi khá nồng. Khi mua về, bạn có thể treo vào tủ, để chúng bay hơi khắp bên trong. Hầu hết long não có tuổi thọ từ 15 - 20 ngày trở lại nên bạn hãy thay thế lượng mới nếu thấy hiệu quả khử mùi giảm.