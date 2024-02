Bố Taylor Swift bị cáo buộc hành hung ở Sydney

Your browser does not support the video tag.

Taylor Swift cầm ô che chắn và được bố dắt tay dẫn đường trong video và những bức ảnh chụp vào thời điểm sự việc xảy ra. Ông Scott luôn đi cạnh con gái để bảo vệ trong khi các nhân viên giương ô phía trước che chắn để paparazzi không thể chụp hình.

Sau đó, một nhân viên bảo vệ yêu cầu những người chụp ảnh tránh ra xa. Cuộc va chạm xảy ra khiến máy ảnh rung lắc khi Taylor và bố đi tới. Một người đàn ông nói anh ta bị ngã lăn xuống đất.

Theo Mail, Taylor Swift cùng toàn bộ êkíp đã rời khách sạn Crown ở Sydney, lên một chiếc SUV vào khoảng 11h sáng thứ Ba. Sau đó, cô rời đi trên chiếc máy bay riêng. Buổi biểu diễn tiếp theo của Taylor ở Singapore vào ngày 2/3.