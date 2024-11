Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN?

Cử tri TPHCM kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng Bộ Tài chính nói hiện "chưa thể". Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM vừa có văn bản gửi Quốc hội phản ánh ý kiến cử tri TPHCM đề nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay và tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng hàng hóa trong năm sau. Tiếp nhận kiến nghị về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của cử tri TPHCM, Bộ Tài chính cho hay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2020 tăng 3,23%; năm 2021 tăng 1,84%; năm 2022 tăng 3,15% và năm 2023 tăng 3,25%. Cử tri kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: Nam Khánh. "Như vậy, CPI biến động chưa đến 20% kể từ thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất (năm 2020), do đó theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì chưa thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh", Bộ Tài chính trả lời. Theo Bộ Tài chính, thuế TNCN điều tiết vào thu nhập của cá nhân. Việc thực hiện chính sách thuế này có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế TNCN đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Theo Bộ Tài chính, với mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế hiện nay là 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay mức 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì cũng chưa phải nộp thuế TNCN. Bộ Tài chính cũng cho biết đang rà soát, đánh giá tổng thể Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có nội dung về mức giảm trừ gia cảnh… để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Dự kiến dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được đăng ký chương trình xây dựng luật vào năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2025 và thông qua vào tháng 5/2026.