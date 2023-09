Bộ Tài chính lo trúng Vietlott nhưng không được trả thưởng vì mua qua mạng

Dẫn các quy định pháp luật, Bộ Tài chính khẳng định: Pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua Internet và việc “mua vé số hộ”. Việc một số tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số qua Internet là trái quy định của pháp luật do các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh xổ số, phương thức phân phối vé không đúng với quy định.

Theo cơ quan này, việc mua hộ vé xổ số truyền thống trong nước, vé xổ số điện toán qua Internet gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành thị trường xổ số của cơ quan quản lý, lợi dụng danh nghĩa mua hộ vé xổ số các tổ chức này có thể sẽ tổ chức cho người chơi tham gia dự thưởng trực tiếp để tìm kiếm lợi nhuận, gây thất thu cho NSNN do không phải nộp thuế, chi phí in vé, tổ chức mở thưởng,... (tương tự như số lô, số đề lợi dụng kết quả xổ số để kinh doanh bất hợp pháp). Các hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất trật tự an toàn xã hội.