Bộ Tài chính lên tiếng về việc hoàn tiền trái phiếu Tân Hoàng Minh

Hiện Ủy ban chứng khoán đã chuyển các đơn này đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, căn cứ kết quả điều tra và đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp ban hành quyết định huỷ 9 đợt phát hành trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với tổng quy mô hơn 10.000 tỷ đồng.