Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam là bảo vật quốc gia

Your browser does not support the audio element.

Cụ thể, 23 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm:

1 - Trống đồng Gia Phú (niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai).

2 - Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn (niên đại: Thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).

3 - Mặt nạ vàng Giồng Lớn (niên đại: Thế kỷ I trước Công nguyên - thế kỷ II sau Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sắc lệnh Công bố mẫu Quốc huy của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: An ninh Thủ đô).

4 - Sưu tập qua đồng Long Giao (niên đại: Thế kỷ I - III; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai).