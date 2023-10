Bổ sung nhóm đối tượng được đóng bảo hiểm y tế bằng ngân sách

Thêm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 23.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Trong đó, Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.