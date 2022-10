Bỏ sổ hộ khẩu giấy, đại biểu Quốc hội lo "trục trặc" kết nối dữ liệu

Đại biểu Quốc hội lo ngại việc sắp tới bỏ Sổ hộ khẩu giấy (Ảnh: N.D).

"Tuy nhiên, nếu chúng ta đánh giá kỹ, đặc biệt là nhìn dài hạn và yêu cầu của chuyển đổi số thì tôi thấy vẫn còn rất nhiều các hạn chế. Chúng tôi đi khảo sát ở một số bộ, ngành và đến trực tiếp tại các địa phương, thậm chí trao đổi với cả các cán bộ cấp xã thì thấy rằng còn rất nhiều vấn đề"- ông Ba phản ánh.

Thông tin với Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết Cơ sở dữ liệu hộ tịch được xây dựng dựa trên Luật Hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư dựa trên quy định của Luật Căn cước công dân do Bộ Công an quản lý.