Bố Sinh 'Hương Vị Tình Thân' nhảy breakdance cực ngầu

Đó là những khác biệt giữa cách làm phim, sự đón nhận của khán giả cách đây hơn 20 năm và hiện tại; đằng sau những cảnh quay lấy nhiều nước mắt trong Hương Vị Tình Thân; sở thích đặc biệt với các vai diễn nội tâm hay quan điểm làm phim để ''chui vào nỗi nhớ của khán giả'' của NSƯT Võ Hoài Nam...

Your browser does not support the video tag.

NSƯT Võ Hoài Nam nhảy breakdance

Đáng chú ý, nam diễn viên đã có màn trình diễn nhảy breakdance cực ngầu khiến khán giả ngỡ ngàng, thích thú. Trước màn nhảy quá chất của NSƯT Võ Hoài Nam, ê kíp Cuộc Hẹn Cuối Tuần quyết định đổi thử thách bằng game đoán chữ với sự trợ giúp bất ngờ từ một người thân đặc biệt.