Bỏ qua lỗi khi kiểm định, tiêu cực có hệ thống ở đăng kiểm

Khẩn trương rà soát sai sót để khắc phục Sau khi Cục trưởng Đặng Việt Hà bị bắt, sáng 12/1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tô An, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận: “Đăng kiểm sai thì sai rồi, ai có tội phải chịu".

Ông An cho rằng, chuyện xảy ra vừa qua thực sự rất đau xót, đau đớn. "Nói gì thì nói, vạn sự trách mình, chúng tôi sẽ có trách nhiệm rà soát lại... dù không biết bao giờ mới lấy lại niềm tin của người dân", ông An nói.

Theo ông An, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tập trung rà soát lại những vấn đề sai sót, những khiếm khuyết, bất cập để khắc phục. Ngoài ra, đơn vị này cũng xúc tiến nghiên cứu để bịt những lỗ hổng hiện tại, trong đó có quy định về trình độ của giám đốc đơn vị đăng kiểm.