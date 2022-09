Bộ phim được khuyến cáo phải xem

“Cứ khi tôi vấp ngã đầm lầy lại đỡ lấy tôi. Vào một lúc không tên nỗi đau rút đi như nước thấm vào cát”, những câu thoại đậm chất coach (khai vấn) xuất hiện khá dày trong phim, như lệ thường, cũng được chia sẻ rộng rãi.



Kya yêu lần nữa, không may, đối tượng Chase là một phiên bản trẻ hơn của người bố vũ phu. Cô bị bạo hành, bị đe dọa, phải lần nữa sống trong sợ hãi.

Đảm nhận vai Kya lúc trưởng thành là nữ diễn viên Daisy Edgar-Jone.



Phiên tòa xử nghi phạm Kya tội giết người khiến tôi nhớ đến phiên tòa xử Mersault trong Người xa lạ của Albert Camus, ở chỗ bằng cách nào đấy xã hội luôn từ chối cảm thông và công bằng với các cá thể khác với đám đông. Mersault từ chối nói dối dù phải đối mặt án tử, ở đây Kya cũng chọn thái độ tương tự: Từ chối lên tiếng tự bào chữa bất chấp ác ý và định kiến từng bước dồn họ vào chỗ chết.

May mắn hơn Mersault, Kya được một luật sư bào chữa trắng án. Cuộc sống của Kya trở lại an toàn vì kẻ săn mồi (Chase) đã chết, cô có danh tiếng (nhờ viết sách), tiền bạc và cả tình yêu. Thế nhưng, khi phim tua nhanh đến khi Kya già và chết, mới hé lộ ra, với cái chết của Chase, Kya không vô can.