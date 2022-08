Bố nuôi lừa bán con sang Campuchia

Lúc này Nguyễn Văn Anh nghĩ ngay đến con trai là Nguyễn B.V., SN 2005, có 4 người bạn thân thường sang nhà chơi. Đó là Nguyễn T., SN 2006, ở xã An Hưng và Nguyễn L., SN 2005, ở xã Tân Tiến, cùng huyện An Dương; Vũ Q., SN 2006, ở phường Sở Dầu và một bạn nữ là Tạ P., SN 2006, ở phường Hùng Vương, cùng quận Hồng Bàng.



Nguyễn Văn Anh đang bị bắt giam để điều tra về hành vi mua bán người.

Ngay sau đó, Văn Anh liên lạc với 2 người bạn tù thông báo đã tìm được người để đưa sang Campuchia. Hai gã này hứa nếu đưa được đi thì sẽ trả cho Văn Anh tiền phần trăm trong số tiền lương hàng tháng của những người sang làm việc bên đó. Mọi việc di chuyển sang Campuchia thì sẽ có người, phương tiện của các đối tượng đưa đón.

Theo đó, vào khoảng cuối tháng 3/2022, Văn Anh bảo 4 cháu nhỏ về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi tập trung tại nhà mình để di chuyển sang Campuchia thực hiện giấc mơ "việc nhẹ, lương cao". Trước khi đi, gã "bố nuôi" bảo các con chụp ảnh chân dung và cung cấp thông tin cá nhân gửi sang Campuchia để làm các thủ tục.

Tiếp đó, Văn Anh đưa các cháu xuống nhà em họ ở phường Tràng Cát, quận Hải An tập kết chờ nửa đêm thì gọi một xe ôtô taxi 7 chỗ ngồi đến đón, đưa tất cả di chuyển lên bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Trên đường đi, để trấn an các cháu, Văn Anh có nói là sẽ đón cả con trai mình đang ở Hưng Yên cùng đi sang Campuchia. Tuy nhiên, trước khi xe chạy vào TP Hồ Chí Minh, Văn Anh lấy lý do nhà có người bị ốm nên để con trai mình quay về.