Bộ Nội vụ: Xem xét tăng lương phù hợp cho cán bộ, công chức

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, đến thời điểm hiện tại các Bộ, ngành, địa phương đã có báo cáo chi tiết, cụ thể về số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc thời gian vừa qua chưa? Ngành, địa phương nào có số nhân sự nghỉ nhiều nhất? Qua báo cáo, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghỉ việc vừa qua là gì?



Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định, đây là vấn đề dư luận xã hội rất quan tâm, đặc biệt là báo cáo của Bộ Y tế với Tổng LĐLĐ Việt Nam, với con số hơn 9.300 nhân viên y tế bỏ việc, hoặc chuyển từ khu vực công sang tư, thôi việc trong vòng 1,5 năm, từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022.



Theo ông Thăng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phát sinh rất nhiều vấn đề khó khăn. Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.



Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng, và có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương, đề nghị báo cáo lại tình trạng này. Theo ông, đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 28 cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành.



Cụ thể, trong vòng 2,5 năm (từ 2020 đến giữa năm 2022) có 39.500 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc, chuyển sang khu vực tư. Trong đó, địa phương chiếm tỷ lệ 82%, còn lại là khối Trung ương. Trong số này, khối công chức hơn 4 nghìn người, viên chức hơn 35 nghìn người, riêng khối giáo dục hơn 16 nghìn, y tế 12 nghìn người.



Lĩnh vực giáo dục, y tế với công việc rất áp lực, rồi cán bộ công chức viên chức ở nhiều địa phương có thu nhập so với mặt bằng, thu nhập trên địa bàn là có chênh lệch, nên có chuyện chuyển việc, nghỉ việc.



Ông Thăng cho biết, có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Về khách quan, chúng ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó có thị trường lao động. Để phát triển được thị trường lành mạnh, giữa khu vực công- tư, kể cả xuất khẩu lao động là liên thông, đó là sự phát triển thị trường lao động, nền kinh tế nhiều thành phần, cả khu vực công, khu vực tư đều có tương tác, cạnh tranh để cùng phát triển.



“Qua việc này cũng nhìn nhận lại khu vực công chính sách ra làm sao, khu vực tư chính sách như thế nào để chúng ta hoàn thiện, phát triển”, ông Thăng nhấn mạnh. Nguyên nhân khác, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ là chủ trương xã hội hoá, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cũng tạo sự ra vào giữa khối khu vực công với tư.



Còn nguyên nhân chủ quan, theo ông Thăng, đó là chế độ chính sách tiền lương còn rất nhiều khó khăn trong khu vực công, so với nhu cầu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý vừa qua, dự báo tình hình giai đoạn tới, ông Thăng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ cùng với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ, báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, xem xét tăng lương như thế nào cho phù hợp.



Bên cạnh đó, theo ông Thăng, công tác quy hoạch, đặc biệt quy hoạch đội ngũ chuyên gia chưa làm tốt, trong khi người có kiến thức, chuyên môn, năng lực giỏi, khu vực tư có nhiều chính sách thu hút, trọng dụng.



Rồi việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trên cơ sở gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ, trong quá trình này cũng có những cơ quan, đơn vị khối lượng công việc có tăng. “Đây cũng là sức ép cho anh em, đặc biệt với ngành y tế do tác động bởi dịch COVID-19”, ông Thăng cho hay.



Bên cạnh đó, nguyên nhân khác cũng được chỉ ra là môi trường làm việc, điều kiện làm việc một số thời điểm trong khu vực công cũng chưa thực sự hấp dẫn, chưa thực sự tạo ra cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt năng lực của mình; rồi xuất phát từ lý do cá nhân, muốn thử sức, thay đổi công việc giữa khu vực công với tư, rồi thay đổi định hướng, nghề nghiệp…