Bộ Nội vụ trả lời cử tri Thanh Hóa về 'cân nhắc giảm 10% biên chế'

"Trường hợp số biên chế giáo viên sau khi được bổ sung vẫn còn thiếu so với định mức, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định số giáo viên sẽ thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định", Bộ Nội vụ cho hay.

Để vừa thực hiện mục tiêu giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 19/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thay đổi phương thức cấp phát ngân sách theo số lượng biên chế sang đặt hàng theo quy mô học sinh phù hợp với từng bậc học, từng vùng, miền.

Trên cơ sở đó, Thanh Hóa đẩy mạnh cơ chế tự chủ, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, tạo điều kiện cơ cấu lại số lượng người làm việc theo hướng giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tăng số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tương ứng với mức độ tự chủ về tài chính.

Theo Bộ này, việc đó phải thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết số 75/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, bảo đảm đủ số lượng giáo viên đứng lớp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.