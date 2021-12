Bố nhảy xuống hồ nước cứu con, cả hai đuối nước thương tâm

Your browser does not support the audio element.

Tối 8/12, một lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước làm 2 bố con tử vong.