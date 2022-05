Bộ Ngoại giao thông tin về khoản hỗ trợ 500.000 USD cho Ukraine

"Việt Nam chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do những diễn biến gần đây tại Ukraine, và cho rằng cần chấm dứt ngay việc dùng vũ lực, đảm bảo an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo và sơ tán cho các cộng đồng người nước ngoài tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam" - ông Việt cho hay.