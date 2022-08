Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 42 người Việt trốn khỏi casino Campuchia

Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới tiếp nhận thông tin, xác minh, triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và cứu thoát, đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.

Trước đó, thông tin từ Đồn Biên phòng Long Bình - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, khoảng 9h45 ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21 ở khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú phát hiện và tạm giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo kết quả xác minh ban đầu, có 42 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó chốt bảo vệ biên giới giữ được 40 người, một trường hợp bơi qua sông mất tích, một người làm bảo vệ ở casino. Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đang phối hợp với chính quyền địa phương và Công an huyện An Phú tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm trên khai xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, trốn sang Campuchia làm việc tại Casino Rich World. Một số người khác trước đó đã làm việc ở các casino gần biên giới giáp các tỉnh Tây Ninh và Long An do người nước ngoài quản lý, sau đó chuyển tới làm ở Casino Rich World.

Công việc hàng ngày của nhóm này là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của những người quản lý casino. Họ khai do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nên nhóm thống nhất tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.