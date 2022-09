Bộ Ngoại giao: Cứu thoát, đưa khoảng 600 công dân từ Campuchia về nước an toàn

Ngày 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về việc điều tra đường dây buôn người qua Campuchia.

"Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an các địa phương, đặc biệt các địa phương giáp biên giới Campuchia, lực lượng biên phòng... phối hợp điều tra, xác minh các đường dây buôn người", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm.