Bố nghiện, mẹ bỏ đi, nam sinh tật nguyền rửa bát thuê nuôi ước mơ đại học

Cậu học trò tật nguyền đi rửa bát thuê - đổi cơm ngày ba bữa, nuôi ước mơ vào đại học

"Em có giận bố mình, vì bố nghiện ngập như thế mà gia đình phải li tán không?

- Em không ạ, em hiểu bố vì bố rất thương em. Nhưng em tiếc vì những điều bố làm nó quá sai lầm…

Còn mẹ thì sao, em có bao giờ giận bà không?

- Em có anh à… Ngày mẹ bỏ gia đình đi, em chạy theo mẹ nhưng mẹ hất em ra. Lúc đấy mẹ nói không muốn em theo cùng vì em bị… tật nguyền. Mẹ đã làm cho em quá đau…"

Hùng nhớ như in ngày mẹ bỏ đi năm em 6 tuổi. Hai anh em khóc, chạy theo bóng mẹ khuất dần. Người bố từ đó đâm chán nản, vướng thêm rượu chè. Hùng nói cuộc sống của em "chưa bao giờ ổn".

Đi rửa bát thuê, xin ăn ngày 3 bữa

Ba năm trước, nam sinh Vi Mạnh Hùng xuống trường huyện cách nhà gần 100km để học cấp ba. Sống xa nhà, Hùng phải tự làm mọi việc và sắp xếp cuộc sống. Từ năm lớp 11, Hùng đến các quán ăn xin giúp việc để không phải lo tiền ăn mỗi ngày.

Hùng đến gặp chủ quán ăn ở gần trường để xin rửa bát, phụ việc. Thấy cậu học trò tật nguyền nên chủ quán thương cảm và đồng ý để cậu đến phụ quán. Từ đó, mỗi buổi sáng trước khi tới trường, Hùng đến quán để phụ giúp rửa bát, dọn hàng.

Trưa, chiều cũng vậy, sau mỗi buổi học, cậu lại đến quán để phụ rửa bát. Hùng ra quán làm đến khoảng 19h rồi về phòng học bài tới 23h mới đi ngủ. Hùng không lấy tiền công, mà xin chủ quán cho cho ăn một ngày 3 bữa…

"Em làm không lấy tiền công mà chỉ xin ăn ở quán mỗi ngày 3 bữa. Nếu không làm thì mỗi ngày phải tốn mất 50.000 đồng tiền ăn, nên em phải ráng làm để ông bà ở nhà đỡ vất vả. Em không muốn ông bà gửi tiền ra cho em vì ông bà rất nghèo" - Hùng tâm sự.



