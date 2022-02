Bố ném con xuống sông: Bà ngoại đòi cháu bị con rể dọa ném đá vỡ đầu

Nghi phạm uống rượu say trước khi ra tay



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ trên Thanh Niên, qua lấy lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, giữa Viên và vợ (chị L.T.T.N, 30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.



Sau đó, chị N. bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng xóm), sau tết vào TP.HCM làm công nhân may. Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị N. không nghe máy.



Lúc 19 giờ tối 16/2, Viên uống rượu say và đến nhà cha mẹ vợ cùng thôn để nói chuyện về việc ly dị vì nghi ngờ vợ ngoại tình.



Trong quá trình nói chuyện, Viên nảy sinh ý định giết con gái ruột (bé T.L.Y.V., đang ở nhà mẹ vợ). Sau đó, Viên bồng bé V. từ nhà mẹ vợ mình đi xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển, ném bé xuống sông.



Sau khi gây án, Viên về nhà mẹ ruột thông báo đã giết con gái mình. Cha mẹ Viên liền thông báo cho người dân trong xóm khẩn trương tìm kiếm cháu bé và báo cáo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Viên bị lực lượng công an khống chế.

