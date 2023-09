Bố nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini mong chờ kỳ tích đến với con

Làm tang lễ cho con dâu và cháu nội, người cha già lại vội vàng quay về Bệnh viện Bạch Mai để chờ đợi tin con trai. Suốt 1 tuần qua, ông không rời bệnh viện. Mỗi ngày, ông được nhân viên y tế mang cơm tới và được vào thăm con sau giờ hành chính.

Ông Chức tâm sự: "Suốt 1 tuần con nằm im, chân tay không động đậy nhưng tôi vẫn tin có phép màu dành cho con. Đến nay, con trai đã tiến triển hơn, nhận biết được có người bênh cạnh".

Người cha này không dám nghĩ tới tương lai xa cho con, ông chỉ mong con hồi phục có thể trở về với gia đình, đơn vị. “Tôi chỉ mong con được sống trở về. Nếu C. đủ sức khỏe công tác thì tiếp tục đi làm, thành tật thì vợ chồng tôi lo cho con” ông Chức nói.

Cách đây 2 ngày, anh C. được đưa đi chụp MRI đánh giá tổn thương, các bác sĩ cũng thông báo với gia đình về tình trạng có tổn thương não do ngộ độc khí CO. Tuy nhiên, từ chỉ số sinh tồn 6 điểm (thấp hơn cả mức nguy kịch 9 điểm), đến nay anh C. đã lên 13 điểm. Ông Chức hy vọng mỗi ngày tình trạng sức khỏe của con cải thiện dần, kỳ tích sẽ đến với gia đình.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hiện tại nỗi trăn trở của toàn bệnh viện là tìm mọi biện pháp tốt nhất để chạy chữa cho thiếu tá C. Bệnh viện Bạch Mai vẫn hội chẩn với các chuyên gia trong nước và quốc tế hằng ngày để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này.