Bố mẹ tuyệt đối không nắm bàn tay con khi qua đường, đây mới là vị trí cần nắm

Cách đây không lâu, dư luận Trung Quốc ở Thâm Quyến không ngừng xôn xao và tranh luận về một vụ tai nạn giao thông mà đáng tiếc thay, nạn nhân là một em bé vẫn còn rất nhỏ, khoảng 4 tuổi.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, em bé đang đi bộ với mẹ và muốn sang đường, mặc dù người mẹ đã nắm chặt tay con và qua tới bên kia đường an toàn nhưng em bé bất ngờ rút tay và chạy theo hướng ngược lại.

Cùng lúc này, một chiếc xe tải đi tới đã không xử lý kịp và đâm vào khiến em bé tử vong. Nhiều người đổ lỗi cho bà mẹ quá vô tâm không coi sóc con kỹ lưỡng. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là chị đã làm sai cách - người mẹ đã nắm bàn tay con - một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn.



Nhiều vụ tai nạn khác xảy ra với lỗi tương tự. Khi đứa trẻ bất ngờ chạy thì sức của mẹ hay cha cũng không kịp phản ứng.

Đây là lý do mà Cục quản lý giao thông (Bộ công an Trung Quốc) đã đưa ra lời cảnh báo, kèm một số nguyên tắc an toàn. Điều đầu tiên chính là khi dắt trẻ sang đường hoặc đi trên đường, phụ huynh tuyệt đối không nắm bàn tay trẻ mà phải nắm ở phần cổ tay.