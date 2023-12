Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên "sống trong nhung lụa" với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm

- Hỗ trợ tình cảm: Mối quan hệ giữa bố và con trai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm và quan hệ xã hội của con. Một người bố ủng hộ, truyền cảm hứng và tạo ra một môi trường an toàn để con trai chia sẻ cảm xúc sẽ giúp con phát triển khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác.

Đối với gia đình bố mẹ ly hôn, vì sao việc trẻ nhận được tình yêu thương, giáo dục và đồng hành của cả hai là quan trọng?

- Cảm giác an toàn và ổn định: Trẻ em luôn cần cảm giác an toàn và ổn định trong cuộc sống. Khi cả hai phụ huynh tiếp tục đồng hành và cung cấp tình yêu thương, sự chăm sóc cho con, trẻ sẽ có một môi trường tốt và một tâm lý an tâm để có thể tự tin trưởng thành.

- Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội: Việc có sự tham gia và hỗ trợ từ cả bố lẫn mẹ giúp trẻ phát triển mối quan hệ tốt với cả hai người và xây dựng kỹ năng giao tiếp xã hội tích cực.

- Mô hình vai trò: Khi cả hai phụ huynh tiếp tục đồng hành và giáo dục con trẻ, điều này tạo ra một mô hình vai trò tích cực. Con cái học hỏi từ cả bố lẫn mẹ và lấy cảm hứng từ đó. Việc có mô hình vai trò tốt từ cả hai phụ huynh sẽ giúp trẻ phát triển các giá trị, kỹ năng và phẩm chất lành mạnh trong cuộc sống.

- Tích hợp và chấp nhận: Những đứa trẻ trong gia đình bố mẹ ly hôn thường phải đối mặt với sự chia tách và sự thay đổi. Bằng cách nhận được tình yêu thương, giáo dục và đồng hành từ cả hai phụ huynh, trẻ sẽ có thể cảm nhận được rằng bản thân luôn được chấp nhận, được quan tâm và có giá trị. Điều này giúp trẻ trở nên an tâm, tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

- Phát triển toàn diện: Tình yêu thương, giáo dục và đồng hành từ cả bố lẫn mẹ sẽ giúp con trẻ phát triển toàn diện về mặt tâm lý, thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội. Bởi trẻ rất cần sự hỗ trợ và động viên từ những người thân nhất trong gia đình để có thể mạnh dạn phát triển tiềm năng và khám phá sự đa dạng của bản thân.

Theo Người đưa tin