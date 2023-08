Bố mẹ hoãn mua nhà, để dành tiền đưa con đi du lịch khắp nơi

Mỗi chuyến đi của gia đình mình không hề tốn kém như nhiều người nghĩ, mà con thì nhận lại được nhiều trải nghiệm đáng có trong đời. Bằng chứng là Soup giờ đã 5 tuổi. Nước da rắn rỏi, ngôn từ phong phú, cảm nhận mọi thứ khá tốt, trí tưởng tượng, khả năng so sánh, đưa ra quyết định của con rất tốt... Em El thì 2 tuổi, con bé mà đi chơi suốt vì gia đình có khả năng đi và con vui khỏe hơn sau chuyến đi", chị Lương tâm sự.

Tất nhiên, gia đình chị Lương vẫn có khoản tiết kiệm để chuẩn bị cho một tổ ấm vào những năm tới, tuy có nhưng chậm hơn so với nhiều gia đình khác vì chị muốn ưu tiên điều quan trọng hơn. Hơn nữa, có một lợi thế do 2 vợ chồng kinh doanh tự do nên thời gian có thể linh động hơn những bố mẹ làm văn phòng, tự chủ kinh tế và hợp lý hóa các khoản để sinh hoạt một cách vừa phải và phù hợp với gia đình.

Mỗi một gia đình sẽ có một cách chi tiêu sao cho phù hợp với cuộc sống, tính cách, quan điểm của họ. Còn với chị Lương, quyết định ưu tiên con cái vẫn luôn là điều đúng đắn.

"Soup ngày càng lớn, trộm vía ít ốm, làn da khỏe khoắn đáng yêu, nói năng có chừng mực... Ra đường con hay biết cảm nhận những thứ xung quanh và có cảm xúc rõ nét, như nhìn một đám mây, chạm vào một bông hoa... Con đều liên tưởng và cảm thấy vui vẻ, yêu thương mọi thứ xung quanh. Em El cũng rất vui vẻ, hòa vào thiên nhiên. Nhìn các con vui vẻ là điều khiến mình hạnh phúc hơn cả", chị Lương tâm sự.

Theo Phụ nữ Việt Nam