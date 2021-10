Bố mẹ cần dạy các kỹ năng để bé đi thang máy an toàn, bắt buộc trẻ phải biết điều này khi gặp sự cố

Dạo gần đây có khá nhiều vụ tai nạn xảy ra do tháng máy khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ vô cùng lo lắng. Phải làm sao để bé luôn được an toàn và biết xử lý sự cố khi gặp các tình huống nguy hiểm là điều mà bố mẹ nào cũng trăn trở. Với những bé nhỏ thì buộc phải có người lớn đi kèm, tuy nhiên một số trẻ trong độ tuổi tiểu học thường xuyên phải di chuyển thang máy một mình, vậy bố mẹ cần phải lưu ý những điều gì để giúp con đi thang máy an toàn?

Bởi vậy, dạy cho con những kỹ năng cơ bản khi đi thang máy là điều vô cùng cần thiết khi hiện nay nhiều gia đình có con nhỏ đang sống ở chung cư hoặc những khi trẻ đi học, đi ra ngoài một mình và buộc lòng phải sử dụng thang máy. Để đảm bảo an toàn cho con, cha mẹ nên lưu ý và dạy con những kỹ năng cần thiết sau:

1. Khi đợi thang máy

- Không nên xô đẩy, chen lấn, dàn hàng ngang trước cửa thang máy. Việc chen chúc sẽ gây mất trật tự, ảnh hưởng tới những người xung quanh và việc ra/ vào thang máy.

- Nên xếp hàng chờ vào thang máy ở bên tay trái, khi thang máy đến thì đợi mọi người đi ra hết. Sau đó các bé lần lượt đi vào, không chen lấn xô đẩy, giữ nút mở ra ở thang để cửa không bị đóng sập lại gây đau và nguy hiểm cho bản thân.