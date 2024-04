Bộ mặt thật của sát nhân máu lạnh có nhan sắc thiên thần

Dù bị kết án tử hình nhưng Anjette Lyles lại qua đời trong trại tâm thần. Tuy nhiên, tính chất ám ảnh của những cái chết do người phụ nữ này gây ra vẫn đọng lại ở Macon lẫn trên toàn nước Mỹ. Thật sốc khi nghĩ rằng một người hàng xóm thân thiện hàng ngày lại có thể là kẻ chủ mưu đằng sau bốn cái chết bi thảm.

Theo Ranker, dù ban đầu được nhiều người ở Macon, bang Georgia yêu mến, song nghi ngờ dần nổi lên khi các thành viên trong gia đình Anjette Lyles bắt đầu qua đời một cách bí ẩn do những căn bệnh không thể chữa được. Khi biết tin Lyles đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu trong suốt những năm 1950, cộng đồng ở Macon đã bị sốc và vô cùng phẫn nộ. Công chúng càng bất bình khi biết con gái của Anjette là một trong 4 nạn nhân.

Trên thế giới không ít vụ án mạng kinh hoàng bị phanh phui và thật khó để tin rằng chúng thực sự đã xảy ra hoặc con người có thể thực hiện những hành vi tàn bạo như vậy. Đôi khi, cuộc sống còn nghiệt ngã hơn nhiều so với tiểu thuyết trinh thám khi nhiều vụ án giết người, bắt cóc, phản bội, tra tấn đã xảy ra trong đời thực. Dưới đây là một số vụ án gây chấn động một thời gian dài.

Ben Lyles, chủ một nhà hàng gia đình ở Macon, bắt đầu lâm bệnh vào năm 1951, chỉ 3 năm sau khi kết hôn với Anjette Donovan. Các triệu chứng của Ben gồm mệt mỏi, buồn nôn và đau dạ dầy. Các bác sĩ bối rối vì không tìm được nguyên nhân gây bệnh.

Nhà hàng Ben Lyles sau này đổi tên thành Anjette. Ảnh: Ranker.

Ngày 25/1/1952, Ben qua đời vì căn bệnh bí ẩn. Động cơ giết người đầu tiên của Anjette Lyles có thể là do những rắc rối trong hôn nhân. Cô thường xuyên gây gổ với chồng và đây có thể là lý do Anjette đầu độc bạn đời của mình. Kế hoạch của người phụ nữ này dường như phản tác dụng vì Ben đã bán nhà hàng do gặp khó khăn.

Anjette vốn cho rằng nhà hàng sẽ thuộc về mình sau khi chồng qua đời nên cơ sở kinh doanh trên bị bán đã khiến cô ta bị sốc. Mặc dù phải mất nhiều năm làm việc nhưng cuối cùng Anjette cũng mua lại được nhà hàng bằng số tiền kiếm được với công việc hầu bàn sau khi Ben qua đời.

Sau khi thành chủ sở hữu, Anjette đã đổi tên nhà hàng từ Lyles thành tên của chính mình.

Anjette không còn nhận được sự yêu mến của người dân Macon sau cái chết của người chồng thứ hai. Cô tái hôn năm 1955 với phi công Joe Neal Gabbert và người đàn ông này cũng qua đời trong hoàn cảnh bí ẩn. Sau khi trải qua một ca phẫu thuật nhỏ ở cổ tay, Neal phát ban, sốt và qua đời ngay sau đó.

Sau cái chết của người chồng đầu tiên, hàng xóm của Anjette vẫn tỏ ra thiện cảm với người phụ nữ duyên dáng và lôi cuốn phục vụ tại nhà hàng. Tuy nhiên, sau khi người chồng thứ hai qua đời, những hành vi kỳ quặc của Anjette đã khiến người dân ở Macon phải nhướn mày.